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ATN000339
USB РОЗЕТКА A+С, мех, АЛЮМИНИЙ
ATN000339
ATN000339

USB РОЗЕТКА A+С, мех, АЛЮМИНИЙ

Референс: ATN000339
Линейка AtlasDesign

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете алюминий двойная USB с разъемами типа A+C - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Самая современная USB-зарядка с двумя разъемами позволяет заряжать как стандартные мобильные устройства через разъем типа А, так и новейшие устройства, в том числе ноутбуки, с разъемом типа С.

Спецификация
Технические характеристики
EC002949 USB розетка (зарядное устройство)
Степень защиты (IP) IP20
Цвет Алюминий
Частота 50-60
Макс. выход. ток 2400
Основные характеристики
Тип продукта USB-розетка
Серия AtlasDesign AtlasDesign
Выходной ток 2.4 A
Комплектация изделия механизм
Дополнительные характеристики
Цветовой оттенок Алюминий
[ue] номинальное рабочее напряжение 100...240 В Переменный ток 50/60 Гц +/- 10 %
Область применения зарядное устройство
Форма головки винта pozidriv № 1
Температура окружающей среды при хранении -5-50 °C
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064895839589.67.25.2 см. 0.093кг.
CAR
28шт.1360648958395523.219.58.9 см. 0.847кг.
BAG
316шт.2360648958395240.424.210.6 см. 1.877кг.
P12
41440шт.3360648958395912080110.4 см. 186.924кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 39 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
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Тип документа
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Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Д-ТР ЕАЭС-RoHS
ЕАЭС № RU Д-RU.РА01.В.79295_21
Формат PDF
Размер 245.76 kB
Срок действия: 30/03/2021 - 29/03/2026
ЕАЭС № RU Д-RU.РА01.В.79295_21
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