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ATN000344
РОЗЕТКА с з/к со шт, 16А, в сб, АЛЮМИНИЙ
ATN000344

РОЗЕТКА с з/к со шт, 16А, в сб, АЛЮМИНИЙ

Референс: ATN000344
Линейка AtlasDesign

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign (в сборе, цвет алюминий) одинарная с заземлением и со шторками подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. - Заземляющий контакт обеспечивает дополнительную защиту от удара электрическим током. При наличии заземления электрический потенциал уходит в землю, защищая человека. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Изделие поставляется в комплекте с рамкой того же цвета.

Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Основные характеристики
Номинальный ток 16 A в 220...250 В Переменный ток 50 Гц
Минимальная партия для продажи 1
Комплектация изделия изделие в сборе
Тип упаковки Флоупак
Режим фиксации винт
Дополнительные характеристики
[uc] максимальное непрерывное рабочее напряжение 250 В
Стандарты IEC 60884-1
Электрическая износостойкость 5000 циклы
Длина зачистки проводов 11 мм
Форма отвертки Pozidriv No 1
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Экологичность не содержит галогенов
Сертификация EAC
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064895839961611.54.2 см. 0.086кг.
CAR
210шт.1360648958399323.219.58.9 см. 0.963кг.
BAG
360шт.4360648958399440.424.228.8 см. 6.072кг.
P12
41800шт.12080101.4 см. 200.154кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 42 мм
Высота 83 мм
Ширина 83 мм
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Тип документа
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Дата документа: 03/05/2024
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Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Техническая документация
Розетки серии AtlasDesign
Дата документа: 19/11/2023
Формат PDF
Размер 473.97 kB
Розетки серии AtlasDesign
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