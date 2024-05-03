Продукты
ATN000361
1-кл ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.6,10АХ,мех, АЛЮМ
ATN000361
ATN000361
ATN000361
ATN000361
ATN000361
ATN000361

1-кл ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.6,10АХ,мех, АЛЮМ

Референс: ATN000361
Линейка AtlasDesign

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете алюминий переключателя 1-клавишного подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. - Переключатель позволяют управлять одним источником света с двух точек. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.

Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Сигнальный контакт состояния Нет
Вид/марка материала Термопласт
Высота устройства 71
Номинальный ток (A) 10
Основные характеристики
Серия AtlasDesign
Режим фиксации винты
Область применения освещение
Номинальный ток 10 A в 250 В Переменный ток 50 Гц
Минимальная партия для продажи 1
Дополнительные характеристики
Функции выключателя 2-канальный
Емкость зажимного соединения 1...2.5 мм² для Жесткий кабель(и) 1...2.5 мм² для Гибкий кабель(и)
Поверхность декоративное покрытие
Стандарты IEC 60669
Количество клавиш 1
Условия эксплуатации
Экологичность не содержит галогенов
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064895840781610.54.2 см. 0.067кг.
CAR
210шт.1360648958407523.219.58.9 см. 0.767кг.
BAG
360шт.4360648958407640.424.228.8 см. 4.896кг.
P12
41800шт.12080101.4 см. 164.863кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 40 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
Каталог
Каталог для дизайнеров 2024
Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 9.99 MB
Каталог для дизайнеров 2024
BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Техническая документация
Выключатели и переключатели серии AtlasDesign
Дата документа: 05/03/2024
Формат PDF
Размер 620.66 kB
Выключатели и переключатели серии AtlasDesign
Назад Далее
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Рекомендуемые продукты
IMT35150
 
КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ ДЛЯ ПОЛЫХ СТЕН 68(65)X45
IMT351001
 
КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ ДЛЯ СПЛОШНЫХ СТЕН 68(65)X45 DIY
IMT35100
 
КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ ДЛЯ СПЛОШНЫХ СТЕН 68(65)X45
IMT351501
 
КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ ДЛЯ ПОЛЫХ СТЕН 68(65)X45 DIY
Совместимые продукты
ATN000303
 
ATLASDESIGN 3-постовая РАМКА, универсальная, АЛЮМИНИЙ
ATN000301
 
ATLASDESIGN 1-постовая РАМКА, АЛЮМИНИЙ
ATN000304
 
ATLASDESIGN 4-постовая РАМКА, универсальная, АЛЮМИНИЙ
ATN000305
 
ATLASDESIGN 5-постовая РАМКА, универсальная, АЛЮМИНИЙ
ATN312101
 
ATLASDESIGN NATURE 1-постовая РАМКА, МЕТАЛЛ СЕРЕБРО
ATN000302
 
ATLASDESIGN 2-постовая РАМКА, универсальная, АЛЮМИНИЙ
Фильтры
Поиск
Корзина