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ATN000386
РОЗЕТКА комп.RJ45, кат.6A, мех, АЛЮМИНИЙ
ATN000386

РОЗЕТКА комп.RJ45, кат.6A, мех, АЛЮМИНИЙ

Референс: ATN000386
Линейка AtlasDesign

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете алюминий розетки компьютерной с разъёмом RJ45 категории 6А предназначен для удобного и быстрого подключения вашего компьютера к локальной вычислительной сети. - Обладает высокой скоростью передачи данных до 10 Гбит/с, диапазон частоты до 500 МГц. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.

Спецификация
Технические характеристики
EC001264 Розетки телекоммуникационные (телефон/компьютер)
Цветовая кодировка Да
Степень защиты (IP) IP20
Цвет изделия Алюминий
Тип комплектации Механизм с накладкой
Основные характеристики
Серия AtlasDesign
Тип продукта компьютерная розетка
Тип информационной розетки RJ45
Цветовой оттенок Алюминий
Дополнительные характеристики
Категория 6a
Количество разъёмов 2
Режим фиксации Винтом
Тип монтажа утопленный
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064818130601610.54 см. 0.074кг.
CAR
210шт.1360648181306723.219.58.9 см. 0.837кг.
BAG
360шт.2360648181306440.424.228.8 см. 5.315кг.
P12
41800шт.3360648181306112080101.4 см. 177.445кг.
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Формат ZIP
Размер 318.59 MB
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Техническая документация
Розетки компьютерные и телефонные серии AtlasDesign
Дата документа: 19/11/2023
Формат PDF
Размер 355.49 kB
Розетки компьютерные и телефонные серии AtlasDesign
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