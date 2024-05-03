Продукты
ATN000387
АУДИОРОЗЕТКА двойная, мех, АЛЮМИНИЙ
ATN000387
ATN000387
ATN000387
ATN000387
ATN000387
ATN000387

АУДИОРОЗЕТКА двойная, мех, АЛЮМИНИЙ

Референс: ATN000387
Линейка AtlasDesign

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете алюминий двойной аудиорозетки. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.

Спецификация
Технические характеристики
EC000018 Розетки и накладки для передачи данных (мультимедиа)
Не содержит (без) галогенов Да
Защитное покрытие поверхности Необработанная
С надписью Нет
Суппорт (опорное кольцо) Нет
Основные характеристики
Тип упаковки Флоупак
Комплектация изделия механизм
Тип соединителя mini-jack
Тип продукта аудио розетка
Серия AtlasDesign
Дополнительные характеристики
Тип покрытия матовый
Количество в одном комплекте комплект из 10 шт.
Материал термопласт: центральная накладка
Режим фиксации винты
Минимальная партия для продажи 1
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды при хранении -5-50 °C
Рабочая температура окружающей среды 5-45 °C
Степень защиты ip IP20
Экологичность не содержит галогенов
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064895841221610.54.4 см. 0.07кг.
CAR
210шт.1360648958412923.219.58.9 см. 0.803кг.
BAG
360шт.4360648958412040.424.228.8 см. 5.108кг.
P12
41800шт.12080101.4 см. 171.235кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 42 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
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Размер 318.59 MB
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Д-ТР ЕАЭС-RoHS
ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00825_20
Формат PDF
Размер 299.8 kB
Срок действия: 02/03/2020 - 01/03/2025
ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00825_20
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