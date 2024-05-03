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ATN000392
TV РОЗЕТКА проход. 4DB, мех, АЛЮМИНИЙ
ATN000392

TV РОЗЕТКА проход. 4DB, мех, АЛЮМИНИЙ

Референс: ATN000392
Линейка AtlasDesign

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете алюминий розетки TV проходной 4DB предназначен для подключения телевизора к телевизионной сети. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Проходная розетка используется в начале и середине подключения «в линию». - Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.

Спецификация
Технические характеристики
EC000439 Розетка антенная (TV/ТВ/SAT/FM/R/Радио)
Тип комплектации Механизм с накладкой
Цвет изделия Алюминий
Количество выходов 1
Частота 5-862
Основные характеристики
Тип упаковки Флоупак
Серия AtlasDesign AtlasDesign
Цветовой оттенок Алюминий
Комплектация изделия механизм
Тип продукта ТВ розетка
Дополнительные характеристики
Материал термопласт
Вес нетто 76 г
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064895861331610.53.5 см. 0.079кг.
CAR
210шт.1360648958613023.219.58.9 см. 0.894кг.
BAG
360шт.2360648958613740.424.228.8 см. 5.657кг.
P12
41800шт.12080101.4 см. 187.687кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 33 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
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Дата документа: 03/05/2024
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Размер 92.61 MB
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Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
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Дата документа: 10/09/2024
Формат PDF
Размер 1.3 MB
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