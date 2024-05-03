ATLASDESIGN 2-постовая РАМКА, универсальная, ЖЕМЧУГ
ATLASDESIGN 2-постовая РАМКА, универсальная, ЖЕМЧУГ
Референс: ATN000402
Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете жемчуг двухместная. - Устанавливается в вертикальном и горизонтальном положениях. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения.
Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Количество постов по вертикали 1
Количество модулей по горизонтали (для модульных серий) 2
Степень защиты (IP) IP20
Прозрачный Нет
Основные характеристики
Количество мест 2-постовая горизонтальная/вертикальная
Область применения монтаж
Тип продукта рамка
Цветовой оттенок жемчуг
Режим фиксации 4 точки крепления
Дополнительные характеристики
Стандарты EN 60669-1
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): рамка
Расстояние между центрами 71 мм
Вес нетто 0.029 кг
Поверхность декоративное покрытие
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Экологичность не содержит галогенов
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606489584191
|23.5
|10.5
|1.3
|см.
|0.031
|кг.
CAR
|2
|—
|10
|шт.
|13606489584198
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|0.411
|кг.
BAG
|3
|—
|60
|шт.
|43606489584199
|40.4
|24.2
|28.8
|см.
|2.76
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|—
|120
|80
|101.4
|см.
|100.781
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 12 мм
Высота 83 мм
Ширина 154 мм
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Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
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Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
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Формат PDF
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