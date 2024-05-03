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ATN000403
ATLASDESIGN 3-постовая РАМКА, универсальная, ЖЕМЧУГ
ATN000403

ATLASDESIGN 3-постовая РАМКА, универсальная, ЖЕМЧУГ

Референс: ATN000403
Линейка AtlasDesign

Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете жемчуг трёхместная. - Устанавливается в вертикальном и горизонтальном положениях. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения.

Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Количество модулей по горизонтали (для модульных серий) 3
Степень защиты (IP) IP20
Прозрачный Нет
Отделка поверхности Матовый (-ая)
Основные характеристики
Режим фиксации 4 точки крепления
Количество мест 3-постовая горизонтальная/вертикальная
Область применения монтаж
Тип продукта рамка
Серия AtlasDesign AtlasDesign
Дополнительные характеристики
Поверхность декоративное покрытие
Стандарты EN 60669-1
Расстояние между центрами 71 мм
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): рамка
Вес нетто 0.04 кг
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Экологичность не содержит галогенов
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064895842073210.51.3 см. 0.043кг.
CAR
25шт.53606489584202639.48.9 см. 0.296кг.
BAG
320шт.6360648958420940.419.614 см. 1.368кг.
P12
41680шт.7360648958420612080113 см. 132.841кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 12 мм
Высота 83 мм
Ширина 225 мм
Документы
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Тип документа
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Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
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Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 9.99 MB
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BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Официальные письма
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Дата документа: 10/09/2024
Формат PDF
Размер 1.3 MB
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
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