ATLASDESIGN ЗАГЛУШКА без суппорта для многопостовых рамок, ЖЕМЧУГ
ATLASDESIGN ЗАГЛУШКА без суппорта для многопостовых рамок, ЖЕМЧУГ
Референс: ATN000409
Заглушка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете жемчуг. - Представляет собой пластиковую накладку в дизайне серии которая закрывает отверстие в стене. Особенно актуальна на этапе косметического ремонта, чтобы скрыть лишние монтажные коробки. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению.
Спецификация
Технические характеристики
EC000011 Управляющие элементы, накладки, заглушки для ЭУИ
Цвет изделия Жемчуг
Не содержит (без) галогенов Да
Сканируемый символ / безбарьерный (для людей с огранич. возможностями) Да
Защитное покрытие поверхности Декоративное
Основные характеристики
Серия AtlasDesign
Тип продукта колпачок
Цветовой оттенок жемчуг
Дополнительные характеристики
Тип монтажа утопленный
Количество постов 1-постовая
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): заглушка
Глубина встраивания 0 мм
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606481717849
|16
|10.5
|1.1
|см.
|0.01
|кг.
CAR
|2
|—
|5
|шт.
|13606481717846
|18
|9.5
|6.5
|см.
|0.07
|кг.
BAG
|3
|—
|40
|шт.
|23606481717843
|40.4
|19.6
|14
|см.
|0.742
|кг.
P12
|4
|—
|3360
|шт.
|33606481717840
|120
|80
|113
|см.
|80.314
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 9.1 мм
Высота 56.2 мм
Ширина 57.2 мм
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Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
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Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
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Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
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Размер 1.3 MB
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