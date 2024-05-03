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ATN000409
ATLASDESIGN ЗАГЛУШКА без суппорта для многопостовых рамок, ЖЕМЧУГ
ATN000409

ATLASDESIGN ЗАГЛУШКА без суппорта для многопостовых рамок, ЖЕМЧУГ

Референс: ATN000409
Линейка AtlasDesign

Заглушка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете жемчуг. - Представляет собой пластиковую накладку в дизайне серии которая закрывает отверстие в стене. Особенно актуальна на этапе косметического ремонта, чтобы скрыть лишние монтажные коробки. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению.

Спецификация
Технические характеристики
EC000011 Управляющие элементы, накладки, заглушки для ЭУИ
Цвет изделия Жемчуг
Не содержит (без) галогенов Да
Сканируемый символ / безбарьерный (для людей с огранич. возможностями) Да
Защитное покрытие поверхности Декоративное
Основные характеристики
Серия AtlasDesign
Тип продукта колпачок
Цветовой оттенок жемчуг
Дополнительные характеристики
Тип монтажа утопленный
Количество постов 1-постовая
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): заглушка
Глубина встраивания 0 мм
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064817178491610.51.1 см. 0.01кг.
CAR
25шт.13606481717846189.56.5 см. 0.07кг.
BAG
340шт.2360648171784340.419.614 см. 0.742кг.
P12
43360шт.3360648171784012080113 см. 80.314кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 9.1 мм
Высота 56.2 мм
Ширина 57.2 мм
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Тип документа
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Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
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BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Официальные письма
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Дата документа: 10/09/2024
Формат PDF
Размер 1.3 MB
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
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