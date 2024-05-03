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ATN000411
1-кл ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.1, 10АХ, мех, ЖЕМЧУГ
ATN000411

1-кл ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.1, 10АХ, мех, ЖЕМЧУГ

Референс: ATN000411
Линейка AtlasDesign

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете жемчуг выключателя 1-клавишного подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.

Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Сигнальный контакт состояния Нет
Вид/марка материала Термопласт
Высота устройства 71
Номинальный ток (A) 10
Основные характеристики
Цветовой оттенок жемчуг
Режим фиксации винты
Серия AtlasDesign
Тип продукта выключатель
Минимальная партия для продажи 1
Дополнительные характеристики
Исполнительное устройство клавиша
Электрическая износостойкость 40000.0 циклы в соответствии с IEC 60669
Длина зачистки проводов 11 мм
Тип монтажа утопленный
Функции выключателя на 1 направление
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Экологичность не содержит галогенов
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064895842381610.54.2 см. 0.068кг.
CAR
210шт.1360648958423523.219.58.9 см. 0.778кг.
BAG
360шт.4360648958423640.424.228.8 см. 4.957кг.
P12
41800шт.12080101.4 см. 166.699кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 40 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
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Размер 318.59 MB
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Техническая документация
Выключатели и переключатели серии AtlasDesign
Дата документа: 05/03/2024
Формат PDF
Размер 620.66 kB
Выключатели и переключатели серии AtlasDesign
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