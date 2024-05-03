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ATN000415
ВЫКЛ самовозврат, сх.1, 10АХ, мех, ЖЕМЧУГ
ATN000415

ВЫКЛ самовозврат, сх.1, 10АХ, мех, ЖЕМЧУГ

Референс: ATN000415
Линейка AtlasDesign

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете жемчуг выключателя 1-клавишного с самовозвратом подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.

Спецификация
Технические характеристики
EC000029 Кнопочный, самовозвратный, карточный выключатель
Цвет изделия Жемчуг
С подсветкой Нет
Ширина устройства 71
Номинальное напряжение 250
Основные характеристики
Цветовой оттенок жемчуг
Тип продукта кнопка
Режим фиксации винты
Минимальная партия для продажи 1
Количество в одном комплекте комплект из 5 шт.
Дополнительные характеристики
Тип покрытия матовый
Рабочая температура окружающей среды 5-35 °C
Вес нетто 0.071 кг
Емкость зажимного соединения 1...2.5 мм² для Жесткий кабель(и) 1...2.5 мм² для Гибкий кабель(и)
Длина зачистки проводов 11 мм
Условия эксплуатации
Экологичность не содержит галогенов
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064895842691610.54.2 см. 0.064кг.
CAR
25шт.13606489584266239.28.9 см. 0.382кг.
BAG
320шт.4360648958426740.424.210.6 см. 1.709кг.
P12
41800шт.12080110.4 см. 171.779кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 40 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
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Формат ZIP
Размер 318.59 MB
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Техническая документация
Выключатели и переключатели серии AtlasDesign
Дата документа: 05/03/2024
Формат PDF
Размер 620.66 kB
Выключатели и переключатели серии AtlasDesign
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