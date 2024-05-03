РОЗЕТКА дв. з/к шт крыш, 16А,в сб, ЖЕМЧ
РОЗЕТКА дв. з/к шт крыш, 16А,в сб, ЖЕМЧ
Референс: ATN000428
Розетка двойная Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign (в сборе, цвет жемчуг) с заземлением и шторками, со сдвижными крышками подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. - Заземляющий контакт обеспечивает дополнительную защиту от удара электрическим током. - Специальная монтажная коробка входит в комплект. - При закрытых крышках розетка смотрится очень стильно и практически незаметна в интерьере. - Это самая плоская розетка в своем сегменте – она практически сливается со стеной.
Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Основные характеристики
Тип продукта розетка
Комплектация изделия изделие в сборе
Минимальная партия для продажи 1
Тип упаковки Флоупак
Номинальный ток 16 A в 220...250 В Переменный ток 50 Гц
Дополнительные характеристики
Стандартное описание розетки с заземляющим контактом
Цветовой оттенок жемчуг
Материал термопласт: все стороны
Рабочая температура окружающей среды 5-35 °C
Поверхность декоративное покрытие
Условия эксплуатации
Экологичность не содержит галогенов
Сертификация EAC
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606489584313
|23
|10
|5.8
|см.
|0.218
|кг.
CAR
|2
|—
|6
|шт.
|13606489584310
|37.2
|18.6
|10.6
|см.
|1.448
|кг.
BAG
|3
|—
|36
|шт.
|43606489584311
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|9.207
|кг.
P12
|4
|—
|648
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|183.723
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 56 мм
Высота 81 мм
Ширина 155 мм
Документы
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Тип документа
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
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Дата документа: 31/05/2024
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Размер 9.99 MB
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Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
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Дата документа: 19/11/2023
Формат PDF
Размер 473.97 kB
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