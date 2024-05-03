Термостат электронный "AtlasDesign" С/У (230В, 10А, вынос. датчик)
Термостат электронный "AtlasDesign" С/У (230В, 10А, вынос. датчик)
Референс: ATN000435
Термостат Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign электронный для теплого пола, с датчиком, 10 A в цвете жемчуг Обеспечит комфортное регулирование температуры пола и идеально впишется в интерьер помещений. Ном. напряжение: 230 В Частота: 50 Гц Электронная защита от перенапряжения Диапазон регулирования: от +5 до +45 °С Датчик температуры пола в комплекте (кабель 2,5 м), тип NTC Степень защиты от пыли и влаги: IP20
Спецификация
Технические характеристики
EC010927 Комнатный терморегулятор / термостат
Глубина 52
Регулировочная характеристика PI
Номинальный ток (A) 10
Потребление энергии в режиме ожидания 0
Основные характеристики
Серия AtlasDesign AtlasDesign
Комплектация изделия механизм
Область применения floor
Цветовой оттенок жемчуг
Тип продукта термостат
Дополнительные характеристики
Ток отключения нагрузки 0.41666666666667
Тип монтажа утопленный
Сегмент рынка Жилищный сектор малые коммерческие предприятия
Режим фиксации винты
Диапазон настройки температуры 5-45 °C
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606481041869
|9.6
|7.2
|5.2
|см.
|0.08
|кг.
CAR
|2
|—
|8
|шт.
|13606481041866
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|1.879
|кг.
BAG
|3
|—
|16
|шт.
|23606481041863
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|1.66
|кг.
P12
|4
|—
|1440
|шт.
|—
|120
|80
|110.4
|см.
|167.355
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 52 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
Каталог
Каталог для дизайнеров 2024
Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 9.99 MB
Каталог для дизайнеров 2024
BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Официальные письма
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Дата документа: 10/09/2024
Формат PDF
Размер 1.3 MB
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Рекомендуемые продукты
Совместимые продукты