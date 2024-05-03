USB РОЗЕТКА A+С, мех, ЖЕМЧУГ
USB РОЗЕТКА A+С, мех, ЖЕМЧУГ
Референс: ATN000439
Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете жемчуг двойная USB с разъемами типа A+C - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Самая современная USB-зарядка с двумя разъемами позволяет заряжать как стандартные мобильные устройства через разъем типа А, так и новейшие устройства, в том числе ноутбуки, с разъемом типа С.
Спецификация
Технические характеристики
EC002949 USB розетка (зарядное устройство)
Степень защиты (IP) IP20
Цвет Белый
Частота 50-60
Макс. выход. ток 2400
Основные характеристики
Тип продукта USB-розетка
Серия AtlasDesign AtlasDesign
Выходной ток 2.4 A
Комплектация изделия механизм
Дополнительные характеристики
Тип соединителя USB 2.0
Режим фиксации винты или лапки
Материал термопласт: центральная накладка
Стандарты 2004/108/EC
Тип защиты защита от короткого замыкания
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606489584344
|9.6
|7.2
|5.2
|см.
|0.095
|кг.
CAR
|2
|—
|8
|шт.
|13606489584341
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|0.861
|кг.
BAG
|3
|—
|16
|шт.
|23606489584348
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|1.905
|кг.
P12
|4
|—
|1440
|шт.
|33606489584345
|120
|80
|110.4
|см.
|189.416
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 39 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
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Размер 318.59 MB
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Техническая документация
Розетка USB(А+С) cерии AtlasDesign
Дата документа: 19/11/2023
Формат PDF
Размер 330.21 kB
Розетка USB(А+С) cерии AtlasDesign
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