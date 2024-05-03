Продукты
ATN000441
РОЗЕТКА без з/к, 16А, мех, ЖЕМЧУГ
ATN000441

РОЗЕТКА без з/к, 16А, мех, ЖЕМЧУГ

Референс: ATN000441
Линейка AtlasDesign

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете жемчуг розетки одинарной без заземления и без шторок подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.

Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Основные характеристики
Режим фиксации винт
Тип упаковки Флоупак
Серия AtlasDesign
Количество в одном комплекте комплект из 10 шт.
Номинальный ток 16 A в 220...250 В Переменный ток 50 Гц
Дополнительные характеристики
Форма отвертки Pozidriv No 1
[uc] максимальное непрерывное рабочее напряжение 250 В
Стандартное описание розетки без заземляющего контакта
Температура окружающей среды при хранении 5-40 °C
Емкость зажимного соединения 1.5...4 мм² для Жесткий кабель(и) 1.5...4 мм² для Гибкий кабель(и)
Условия эксплуатации
Экологичность не содержит галогенов
Сертификация EAC
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064895843681610.53.7 см. 0.063кг.
CAR
210шт.1360648958436523.219.58.9 см. 0.734кг.
BAG
360шт.4360648958436640.424.228.8 см. 4.698кг.
P12
41800шт.12080101.4 см. 158.923кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 37 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
Каталог
Каталог для дизайнеров 2024
Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 9.99 MB
Каталог для дизайнеров 2024
BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Техническая документация
Розетки серии AtlasDesign
Дата документа: 19/11/2023
Формат PDF
Размер 473.97 kB
Розетки серии AtlasDesign
Назад Далее
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Рекомендуемые продукты
IMT351501
 
КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ ДЛЯ ПОЛЫХ СТЕН 68(65)X45 DIY
IMT35100
 
КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ ДЛЯ СПЛОШНЫХ СТЕН 68(65)X45
IMT351001
 
КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ ДЛЯ СПЛОШНЫХ СТЕН 68(65)X45 DIY
IMT35150
 
КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ ДЛЯ ПОЛЫХ СТЕН 68(65)X45
Совместимые продукты
ATN000403
 
ATLASDESIGN 3-постовая РАМКА, универсальная, ЖЕМЧУГ
ATN000404
 
ATLASDESIGN 4-постовая РАМКА, универсальная, ЖЕМЧУГ
ATN000405
 
ATLASDESIGN 5-постовая РАМКА, универсальная, ЖЕМЧУГ
ATN000401
 
ATLASDESIGN 1-постовая РАМКА, ЖЕМЧУГ
ATN000402
 
ATLASDESIGN 2-постовая РАМКА, универсальная, ЖЕМЧУГ
Фильтры
Поиск
Корзина