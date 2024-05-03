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ATN000452
1-кл ПЕРЕКЛ, сх.6, 10АХ,в сб, ЖЕМЧУГ
ATN000452

1-кл ПЕРЕКЛ, сх.6, 10АХ,в сб, ЖЕМЧУГ

Референс: ATN000452
Линейка AtlasDesign

Выключатель Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign (в сборе, цвет жемчуг) 2-клавишный подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. - Двухклавишный выключатель позволяет управлять двумя источниками света с одной точки. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Изделие поставляется в комплекте с рамкой того же цвета. - Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.

Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Сигнальный контакт состояния Нет
Вид/марка материала Термопласт
Высота устройства 83
Номинальный ток (A) 10
Основные характеристики
Номинальный ток 10 A в 250 В Переменный ток 50 Гц
Тип упаковки Флоупак
Цветовой оттенок жемчуг
Тип продукта выключатель
Серия AtlasDesign
Дополнительные характеристики
Электрическая износостойкость 40000.0 циклы в соответствии с IEC 60669
Поверхность декоративное покрытие
Тип монтажа утопленный
Форма отвертки Pozidriv No 1
Вес нетто 0.089 кг
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Экологичность не содержит галогенов
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064895844431611.54.2 см. 0.085кг.
CAR
210шт.1360648958444023.219.58.9 см. 0.946кг.
BAG
360шт.4360648958444140.424.228.8 см. 5.97кг.
P12
41800шт.12080101.4 см. 197.076кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 40 мм
Высота 83 мм
Ширина 83 мм
Документы
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Тип документа
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Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
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Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00043_20
Формат PDF
Размер 1.2 MB
Срок действия: 28/05/2020 - 28/05/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00043_20
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