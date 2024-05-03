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ATN000489
РОЗЕТКА дв. ТВ+комп, кат. 5Е, мех, ЖЕМЧ
ATN000489

РОЗЕТКА дв. ТВ+комп, кат. 5Е, мех, ЖЕМЧ

Референс: ATN000489
Линейка AtlasDesign

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете жемчуг двойной розетки разъёмами RJ45 категория 5е и TV предназначен для удобного и быстрого подключения вашего компьютера и телевизора к соответствующим сетям. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.

Спецификация
Технические характеристики
EC002605 Многофункциональные (мультимедийные) розетки
Степень защиты (IP) IP20
Количество розеток RJ45 1
Цвет изделия Жемчуг
Количество радиоподключений (R) 0
Основные характеристики
Серия AtlasDesign
Количество в одном комплекте 10
Режим фиксации винты
Минимальная партия для продажи 1
Тип упаковки Флоупак
Дополнительные характеристики
Соединения – клеммы винтовой зажим
Номинальный ток 16 A в 250 В Переменный ток 50 Гц
Тип покрытия матовый
Состав изделия крышка термопласт
Вес нетто 56 г
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Рабочая температура окружающей среды 5-35 °C
Экологичность не содержит галогенов
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064895862011610.53.5 см. 0.059кг.
CAR
210шт.1360648958620823.219.58.9 см. 0.687кг.
BAG
360шт.2360648958620540.424.228.8 см. 4.414кг.
P12
41800шт.12080101.4 см. 150.391кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 32 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
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Размер 318.59 MB
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Техническая документация
Розетка RJ45+TV серии AtlasDesign
Дата документа: 23/11/2023
Формат PDF
Размер 342.92 kB
Розетка RJ45+TV серии AtlasDesign
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