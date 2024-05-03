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ATN000491
TV РОЗЕТКА оконеч. 1DB, мех, ЖЕМЧУГ
ATN000491

TV РОЗЕТКА оконеч. 1DB, мех, ЖЕМЧУГ

Референс: ATN000491
Линейка AtlasDesign

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете жемчуг розетки TV оконечной 1DB предназначен для подключения телевизора к телевизионной сети. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Оконечная розетка может устанавливаться как отдельно, так и в конце подключения «в линию». - Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.

Спецификация
Технические характеристики
EC000439 Розетка антенная (TV/ТВ/SAT/FM/R/Радио)
Тип комплектации Механизм с накладкой
Цвет по RAL 1014
Цвет изделия Жемчуг
Количество выходов 1
Основные характеристики
Комплектация изделия механизм
Тип упаковки Флоупак
Тип продукта ТВ розетка
Цветовой оттенок жемчуг
Серия AtlasDesign AtlasDesign
Дополнительные характеристики
Вес нетто 75 г
Материал термопласт
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064895862181610.53.5 см. 0.08кг.
CAR
210шт.1360648958621523.219.58.9 см. 0.899кг.
BAG
360шт.2360648958621240.424.228.8 см. 5.686кг.
P12
41800шт.12080101.4 см. 188.551кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 33 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
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Тип документа
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Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
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Размер 9.99 MB
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BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Официальные письма
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Дата документа: 10/09/2024
Формат PDF
Размер 1.3 MB
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
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