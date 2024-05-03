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ATN000499
ATLASDESIGN ВЫВОД КАБЕЛЯ, механизм, ЖЕМЧУГ
ATN000499

ATLASDESIGN ВЫВОД КАБЕЛЯ, механизм, ЖЕМЧУГ

Референс: ATN000499
Линейка AtlasDesign

Вывод кабеля Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете жемчуг. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.

Спецификация
Технические характеристики
EC000018 Розетки и накладки для передачи данных (мультимедиа)
Не содержит (без) галогенов Да
Защитное покрытие поверхности Необработанная
С надписью Нет
Суппорт (опорное кольцо) Нет
Основные характеристики
Тип продукта Кабельный вывод
Серия AtlasDesign AtlasDesign
Категория - аксессуар/отдельная деталь принадлежности для укладки кабеля
Комплектация изделия механизм
Режим фиксации защёлкивание
Дополнительные характеристики
Соединения – клеммы винтовые зажимы
Вес нетто 0.056 кг
Номинальный ток 16 A
Сертификаты ES.ME01.B02319 AC
Емкость зажимного соединения
Условия эксплуатации
Экологичность не содержит галогенов
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064897106991611.55.1 см. 0.053кг.
CAR
210шт.1360648971069623.219.58.9 см. 0.627кг.
BAG
360шт.2360648971069340.424.228.8 см. 4.053кг.
P12
41800шт.12080101.4 см. 139.584кг.
Логистические данные Нетто
Высота 71 мм
Ширина 49 мм
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Тип документа
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Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
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BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
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Официальные письма
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Дата документа: 10/09/2024
Формат PDF
Размер 1.3 MB
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
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