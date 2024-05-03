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ATN000505
ATLASDESIGN 5-постовая РАМКА, универсальная, ШАМПАНЬ
ATN000505

ATLASDESIGN 5-постовая РАМКА, универсальная, ШАМПАНЬ

Референс: ATN000505
Линейка AtlasDesign

Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете шампань пятиместная. - Устанавливается в вертикальном и горизонтальном положениях. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения.

Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Количество постов по вертикали 5
Количество модулей по горизонтали (для модульных серий) 5
Степень защиты (IP) IP20
Прозрачный Нет
Основные характеристики
Область применения монтаж
Количество мест 5-постовая
Цветовой оттенок шампань
Серия AtlasDesign AtlasDesign
Режим фиксации безвинтовой
Дополнительные характеристики
Стандарты EN 60669-1
Материал термопласт: крышка
Вес нетто 0.063 кг
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Экологичность не содержит галогенов
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064895846104610.51.3 см. 0.066кг.
CAR
25шт.53606489584615639.48.9 см. 0.414кг.
BAG
320шт.6360648958461240.419.614 см. 1.838кг.
P12
41680шт.7360648958461912080113 см. 172.309кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 12 мм
Высота 83 мм
Ширина 367 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
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Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
Каталог
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Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 9.99 MB
Каталог для дизайнеров 2024
BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Официальные письма
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Дата документа: 10/09/2024
Формат PDF
Размер 1.3 MB
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
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