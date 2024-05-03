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ATN000509
ATLASDESIGN ЗАГЛУШКА без суппорта для многопостовых рамок, ШАМПАНЬ
ATN000509

ATLASDESIGN ЗАГЛУШКА без суппорта для многопостовых рамок, ШАМПАНЬ

Референс: ATN000509
Линейка AtlasDesign

Заглушка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете шампань. - Представляет собой пластиковую накладку в дизайне серии которая закрывает отверстие в стене. Особенно актуальна на этапе косметического ремонта, чтобы скрыть лишние монтажные коробки. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению.

Спецификация
Технические характеристики
EC000011 Управляющие элементы, накладки, заглушки для ЭУИ
Цвет изделия Шампань
Не содержит (без) галогенов Да
Сканируемый символ / безбарьерный (для людей с огранич. возможностями) Да
Защитное покрытие поверхности Декоративное
Основные характеристики
Тип продукта колпачок
Цветовой оттенок шампань
Серия AtlasDesign
Дополнительные характеристики
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): заглушка
Глубина встраивания 0 мм
Тип монтажа утопленный
Количество постов 1-постовая
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064817178631610.51.1 см. 0.01кг.
CAR
25шт.13606481717860189.56.5 см. 0.069кг.
BAG
340шт.236064817178675.625.620.91 см. 0.009кг.
P12
43360шт.3360648171786412080113 см. 79.474кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 9.1 мм
Высота 56.2 мм
Ширина 57.2 мм
Документы
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Тип документа
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Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
Каталог
Каталог для дизайнеров 2024
Дата документа: 31/05/2024
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Размер 9.99 MB
Каталог для дизайнеров 2024
BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Официальные письма
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Дата документа: 10/09/2024
Формат PDF
Размер 1.3 MB
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
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