ATLASDESIGN ЗАГЛУШКА без суппорта для многопостовых рамок, ШАМПАНЬ

Заглушка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете шампань. - Представляет собой пластиковую накладку в дизайне серии которая закрывает отверстие в стене. Особенно актуальна на этапе косметического ремонта, чтобы скрыть лишние монтажные коробки. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению.