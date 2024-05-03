Продукты
ATN000513
1-кл ВЫКЛ подсв, сх.1а, 10АХ, мех, ШАМП
ATN000513

1-кл ВЫКЛ подсв, сх.1а, 10АХ, мех, ШАМП

Референс: ATN000513
Линейка AtlasDesign

Механизм выключателя 1-клавишного с подсветкой Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете шампань подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. - Благодаря светодиодной подсветке синего цвета изделие легко найти в темноте. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.

Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Сигнальный контакт состояния Нет
Вид/марка материала Термопласт
Высота устройства 71
Номинальный ток (A) 10
Основные характеристики
Тип продукта выключатель
Режим фиксации винты
Комплектация изделия механизм
Тип упаковки Флоупак
Серия AtlasDesign
Дополнительные характеристики
Форма отвертки Pozidriv No 1
Поверхность декоративное покрытие
Стандарты IEC 60669
Температура окружающей среды при хранении 5-40 °C
Вес нетто 0.072 кг
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Экологичность не содержит галогенов
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064895846411610.54.2 см. 0.064кг.
CAR
210шт.1360648958464823.219.58.9 см. 0.746кг.
BAG
360шт.4360648958464940.424.228.8 см. 4.769кг.
P12
41800шт.12080101.4 см. 161.047кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 40 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
Каталог
Каталог для дизайнеров 2024
Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 9.99 MB
Каталог для дизайнеров 2024
BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Техническая документация
Выключатели и переключатели серии AtlasDesign
Дата документа: 05/03/2024
Формат PDF
Размер 620.66 kB
Выключатели и переключатели серии AtlasDesign
Назад Далее
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Рекомендуемые продукты
IMT351001
 
КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ ДЛЯ СПЛОШНЫХ СТЕН 68(65)X45 DIY
IMT35150
 
КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ ДЛЯ ПОЛЫХ СТЕН 68(65)X45
IMT351501
 
КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ ДЛЯ ПОЛЫХ СТЕН 68(65)X45 DIY
IMT35100
 
КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ ДЛЯ СПЛОШНЫХ СТЕН 68(65)X45
Совместимые продукты
ATN000503
 
ATLASDESIGN 3-постовая РАМКА, универсальная, ШАМПАНЬ
ATN000505
 
ATLASDESIGN 5-постовая РАМКА, универсальная, ШАМПАНЬ
ATN000501
 
ATLASDESIGN 1-постовая РАМКА, ШАМПАНЬ
ATN320501
 
ATLASDESIGN NATURE 1-постовая РАМКА, ОРГАНИЧЕСКОЕ СТЕКЛО ШАМПАНЬ
ATN000504
 
ATLASDESIGN 4-постовая РАМКА, универсальная, ШАМПАНЬ
ATN000502
 
ATLASDESIGN 2-постовая РАМКА, универсальная, ШАМПАНЬ
Фильтры
Поиск
Корзина