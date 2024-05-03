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ATN000522
РОЗЕТКА дв.без з/к, шт. 16А, в сб, ШАМП
ATN000522

РОЗЕТКА дв.без з/к, шт. 16А, в сб, ШАМП

Референс: ATN000522
Линейка AtlasDesign

Розетка двойная Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign (в сборе, цвет шампань) без заземления со шторками подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Двойная розетка позволяет подключить два устройства в одном месте. - Изделие поставляется в комплекте с рамкой того же цвета.

Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Основные характеристики
Номинальный ток 16 A в 220...250 В Переменный ток 50 Гц
Комплектация изделия изделие в сборе
Тип продукта розетка
Режим фиксации винт
Тип упаковки Флоупак
Дополнительные характеристики
Электрическая износостойкость 5000 циклы
Контрольная лампа Без индикации
Количество розеток 2
Стандарты IEC 60884-1
Материал термопласт: все стороны
Условия эксплуатации
Экологичность не содержит галогенов
Степень защиты ip IP20
Сертификация EAC
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064895846722012.54 см. 0.077кг.
CAR
26шт.1360648958467923.219.58.9 см. 0.564кг.
BAG
336шт.4360648958467040.424.228.8 см. 3.679кг.
P12
41080шт.12080101.4 см. 128.348кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 40 мм
Высота 125 мм
Ширина 83 мм
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Размер 318.59 MB
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Техническая документация
Розетки серии AtlasDesign
Дата документа: 19/11/2023
Формат PDF
Размер 473.97 kB
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