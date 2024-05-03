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ATN000523
Светорегулятор СУ 400Вт
ATN000523

Светорегулятор СУ 400Вт

Референс: ATN000523
Линейка AtlasDesign

Механизм светорегулятора Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign (цвет шампань) поворотно-нажимной для нагрузки мощностью до 400 Вт, подходит для LED ламп. - Светорегулятор позволяет установить в помещении комфортный уровень освещения. - При подключении второго переключателя диммер может использоваться как проходной переключатель. - Может использоваться как выключатель или переключатель. - Выполнен из материала, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.

Спецификация
Технические характеристики
EC000025 Диммер (светорегулятор)
Сочетается с дистанционным (инфракрасным) выключателем Нет
Ширина устройства 71
Степень защиты (IP) IP20
Управление приложениями через Bluetooth Нет
Основные характеристики
Тип продукта диммер
Серия AtlasDesign
Торговая марка Schneider Electric
Дополнительные характеристики
Тип монтажа утопленный
[ue] номинальное рабочее напряжение -
Тип диммера Универсальный
Соединения – клеммы винтовой зажим
[в] номинальное рабочее напряжение 230 В Переменный ток 50/60 Гц
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064862743619.67.25.2 см. 0.086кг.
CAR
28шт.1360648627436823.219.58.9 см. 0.786кг.
BAG
316шт.2360648627436540.424.210.6 см. 1.756кг.
P12
41440шт.12080110.4 см. 175.995кг.
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Дата документа: 16/09/2024
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Размер 318.59 MB
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Техническая документация
Светорегулятор 400W cерии AtlasDesign
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 392.94 kB
Светорегулятор 400W cерии AtlasDesign
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