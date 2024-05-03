SO+USB РОЗЕТКА A+A, мех, ШАМПАНЬ
SO+USB РОЗЕТКА A+A, мех, ШАМПАНЬ
Референс: ATN000530
Розетка силовая Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign 16А (цвет шампань) с заземлением и шторками с розеткой USB, с друмя разъемами типа А. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Заземляющий контакт обеспечивает дополнительную защиту от удара электрическим током. - Шторки обеспечивают дополнительную безопасность в доме, где находятся дети. - Одно устройство позволяет как подключить бытовые приборы, так и зарядить мобильные устройства.
Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Да
С выталкивателем Нет
Основные характеристики
Серия AtlasDesign AtlasDesign
Тип продукта розетка + USB
Тип разъема 2 USB 2.0 порта
Дополнительные характеристики
Локальная индикация без индикатора
Стандартное описание розетки с заземляющим контактом
Конфигурация полюсов розеток без крышки 2P + E без крышки
Тип монтажа утопленный
Тип покрытия окрашенный
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606481717870
|9.6
|7.2
|5.2
|см.
|0.121
|кг.
CAR
|2
|—
|8
|шт.
|13606481717877
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|1.067
|кг.
BAG
|3
|—
|16
|шт.
|23606481717874
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|2.318
|кг.
P12
|4
|—
|1440
|шт.
|33606481717871
|120
|80
|110.4
|см.
|226.553
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 44 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
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Дата документа: 03/05/2024
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Дата документа: 16/09/2024
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Размер 318.59 MB
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Техническая документация
Розетка SO+USB(А+А) cерии AtlasDesign
Дата документа: 23/11/2023
Формат PDF
Размер 430.14 kB
Розетка SO+USB(А+А) cерии AtlasDesign
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