USB РОЗЕТКА, 5В/2,1 А, механизм, ШАМПАНЬ

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете шампань розетки для зарядки с двумя разъёмами USB с выходными напряжением 5 В постоянного тока и выходами с номинальным током по 2,1 А. - USB розетка позволяет напрямую заряжать одно или два мобильных устройства. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.