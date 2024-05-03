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ATN000533
USB РОЗЕТКА, 5В/2,1 А, механизм, ШАМПАНЬ
ATN000533

USB РОЗЕТКА, 5В/2,1 А, механизм, ШАМПАНЬ

Референс: ATN000533
Линейка AtlasDesign

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете шампань розетки для зарядки с двумя разъёмами USB с выходными напряжением 5 В постоянного тока и выходами с номинальным током по 2,1 А. - USB розетка позволяет напрямую заряжать одно или два мобильных устройства. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.

Спецификация
Технические характеристики
EC002949 USB розетка (зарядное устройство)
Степень защиты (IP) IP20
Цвет Шампань
Частота 50-60
Макс. выход. ток 2100
Основные характеристики
Комплектация изделия механизм
Тип продукта USB-розетка
Серия AtlasDesign AtlasDesign
Выходной ток 2.1 A
Дополнительные характеристики
Форма головки винта pozidriv № 1
Тип подключения 2.0 USB 2.0 порт 5 V постоянный ток, максимальный ток нагрузки: 2.1 A
Тип монтажа утопленный
Максимальная потребляемая мощность в вт 0.3 Вт
Материал термопласт: центральная накладка термопласт: корпус термопласт: внутренняя крышка
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064897019259.67.25.2 см. 0.081кг.
CAR
28шт.1360648970192223.219.58.9 см. 0.75кг.
BAG
348шт.2360648970192940.424.228.8 см. 4.791кг.
P12
41440шт.12080101.4 см. 161.701кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 39 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
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Тип документа
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Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
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Размер 92.61 MB
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Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Техническая документация
Розетка USB(A+A) cерии AtlasDesign
Дата документа: 19/11/2023
Формат PDF
Размер 329.07 kB
Розетка USB(A+A) cерии AtlasDesign
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