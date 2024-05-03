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ATN000535
Термостат электронный "AtlasDesign" С/У (230В, 10А, вынос. датчик)
ATN000535
ATN000535

Термостат электронный "AtlasDesign" С/У (230В, 10А, вынос. датчик)

Референс: ATN000535
Линейка AtlasDesign

Термостат Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign электронный для теплого пола, с датчиком, 10 A в цвете шампань Обеспечит комфортное регулирование температуры пола и идеально впишется в интерьер помещений. Ном. напряжение: 230 В Частота: 50 Гц Электронная защита от перенапряжения Диапазон регулирования: от +5 до +45 °С Датчик температуры пола в комплекте (кабель 2,5 м), тип NTC Степень защиты от пыли и влаги: IP20

Спецификация
Технические характеристики
EC010927 Комнатный терморегулятор / термостат
Глубина 52
Регулировочная характеристика PI
Номинальный ток (A) 10
Потребление энергии в режиме ожидания 0
Основные характеристики
Серия AtlasDesign AtlasDesign
Тип продукта термостат
Комплектация изделия механизм
Цветовой оттенок шампань
Оборудование в комплекте датчик присутствия
Дополнительные характеристики
Режим фиксации винты
Диапазон настройки температуры 5-45 °C
Тип защиты электронная защита от перенапряжения
Тип покрытия матовый
Тип управления поворотная ручка
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064810418769.67.25.2 см. 0.08кг.
CAR
28шт.1360648104187323.219.58.9 см. 1.879кг.
BAG
316шт.2360648104187040.424.210.6 см. 1.66кг.
P12
41440шт.12080110.4 см. 167.355кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 52 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
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Тип документа
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Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
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Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
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Дата документа: 10/09/2024
Формат PDF
Размер 1.3 MB
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