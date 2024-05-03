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ATN000539
USB РОЗЕТКА A+С, мех, ШАМПАНЬ
ATN000539
ATN000539

USB РОЗЕТКА A+С, мех, ШАМПАНЬ

Референс: ATN000539
Линейка AtlasDesign

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете шампань двойная USB с разъемами типа A+C - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Самая современная USB-зарядка с двумя разъемами позволяет заряжать как стандартные мобильные устройства через разъем типа А, так и новейшие устройства, в том числе ноутбуки, с разъемом типа С.

Спецификация
Технические характеристики
EC002949 USB розетка (зарядное устройство)
Степень защиты (IP) IP20
Цвет Шампань
Частота 50-60
Макс. выход. ток 2400
Основные характеристики
Серия AtlasDesign AtlasDesign
Комплектация изделия механизм
Выходной ток 2.4 A
Тип продукта USB-розетка
Дополнительные характеристики
Длина зачистки проводов 8 мм
Форма головки винта pozidriv № 1
Стандарты 2004/108/EC
Вес нетто 0.082 кг
Материал термопласт: центральная накладка
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064895847339.67.25.2 см. 0.093кг.
CAR
28шт.1360648958473023.219.58.9 см. 0.844кг.
BAG
316шт.2360648958473740.424.210.6 см. 1.873кг.
P12
41440шт.3360648958473412080110.4 см. 186.492кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 39 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
Документы
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Тип документа
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Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
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Дата документа: 31/05/2024
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Размер 9.99 MB
Каталог для дизайнеров 2024
BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Техническая документация
Розетка USB(А+С) cерии AtlasDesign
Дата документа: 19/11/2023
Формат PDF
Размер 330.21 kB
Розетка USB(А+С) cерии AtlasDesign
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