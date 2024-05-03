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ATN000540
РОЗЕТКА без з/к, 16А, в сб, ШАМПАНЬ
ATN000540

РОЗЕТКА без з/к, 16А, в сб, ШАМПАНЬ

Референс: ATN000540
Линейка AtlasDesign

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign (в сборе, цвет шампань) одинарная без заземления и без шторок подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Изделие поставляется в комплекте с рамкой того же цвета. - Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.

Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Основные характеристики
Серия AtlasDesign
Минимальная партия для продажи 1
Номинальный ток 16 A в 220...250 В Переменный ток 50 Гц
Комплектация изделия изделие в сборе
Режим фиксации винт
Дополнительные характеристики
Тип монтажа утопленный
Длина зачистки проводов 11 мм
Электрическая износостойкость 5000 циклы
[uc] максимальное непрерывное рабочее напряжение 250 В
Емкость зажимного соединения 1.5...4 мм² для Жесткий кабель(и) 1.5...4 мм² для Гибкий кабель(и)
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Сертификация EAC
Экологичность не содержит галогенов
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064895847401611.53.7 см. 0.079кг.
CAR
210шт.1360648958474723.219.58.9 см. 0.896кг.
BAG
360шт.4360648958474840.424.228.8 см. 5.665кг.
P12
41800шт.12080101.4 см. 187.932кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 37 мм
Высота 83 мм
Ширина 83 мм
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Тип документа
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Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Техническая документация
Розетки серии AtlasDesign
Дата документа: 19/11/2023
Формат PDF
Размер 473.97 kB
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