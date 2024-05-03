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ATN000544
РОЗЕТКА с з/к со шт, 16А, в сб, ШАМПАНЬ
ATN000544

РОЗЕТКА с з/к со шт, 16А, в сб, ШАМПАНЬ

Референс: ATN000544
Линейка AtlasDesign

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign (в сборе, цвет шампань) одинарная с заземлением и без шторок подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. - Заземляющий контакт обеспечивает дополнительную защиту от удара электрическим током. При наличии заземления электрический потенциал уходит в землю, защищая человека. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Изделие поставляется в комплекте с рамкой того же цвета.

Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Основные характеристики
Тип упаковки Флоупак
Номинальный ток 16 A в 220...250 В Переменный ток 50 Гц
Минимальная партия для продажи 1
Тип продукта розетка
Режим фиксации винт
Дополнительные характеристики
Относительная влажность 60-60 %
Количество кабелей 3
Материал термопласт: все стороны
Количество розеток 1
[uc] максимальное непрерывное рабочее напряжение 250 В
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Экологичность не содержит галогенов
Сертификация EAC
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064895847711611.54.2 см. 0.086кг.
CAR
210шт.1360648958477823.219.58.9 см. 0.961кг.
BAG
360шт.4360648958477940.424.228.8 см. 6.06кг.
P12
41800шт.12080101.4 см. 199.794кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 42 мм
Высота 83 мм
Ширина 83 мм
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Тип документа
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Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
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Размер 92.61 MB
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Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Техническая документация
Розетки серии AtlasDesign
Дата документа: 19/11/2023
Формат PDF
Размер 473.97 kB
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