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ATN000549
РОЗЕТКА без з/к, со шт, 16А, мех, ШАМП
ATN000549

РОЗЕТКА без з/к, со шт, 16А, мех, ШАМП

Референс: ATN000549
Линейка AtlasDesign

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете шампань розетки одинарной без заземления со шторками подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. - Шторки обеспечивают дополнительную безопасность в доме, где находятся дети. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.

Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Основные характеристики
Номинальный ток 16 A в 220...250 В Переменный ток 50 Гц
Количество в одном комплекте комплект из 10 шт.
Тип упаковки Флоупак
Тип продукта розетка
Минимальная партия для продажи 1
Дополнительные характеристики
Электрическая износостойкость 5000 циклы
Количество розеток 1
Стандартное описание розетки без заземляющего контакта
Форма отвертки Pozidriv No 1
Поверхность декоративное покрытие
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Экологичность не содержит галогенов
Сертификация EAC
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064895848181610.53.7 см. 0.063кг.
CAR
210шт.1360648958481523.219.58.9 см. 0.727кг.
BAG
360шт.4360648958481640.424.228.8 см. 4.654кг.
P12
41800шт.12080101.4 см. 157.591кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 37 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
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Тип документа
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Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Техническая документация
Розетки серии AtlasDesign
Дата документа: 19/11/2023
Формат PDF
Размер 473.97 kB
Розетки серии AtlasDesign
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