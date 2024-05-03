2-кл ВЫКЛ подсв, сх.5а, 10АХ, мех, ШАМП
2-кл ВЫКЛ подсв, сх.5а, 10АХ, мех, ШАМП
Референс: ATN000553
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете шампань выключателя 2-клавишного c подсветкой подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. - Благодаря светодиодной подсветке синего цвета изделие легко найти в темноте. - Двухклавишный выключатель позволяет управлять двумя источниками света с одной точки. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению.
Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Сигнальный контакт состояния Нет
Вид/марка материала Термопласт
Высота устройства 71
Номинальный ток (A) 10
Основные характеристики
Область применения освещение
Тип упаковки Флоупак
Номинальный ток 10 A в 250 В Переменный ток 50 Гц
Серия AtlasDesign
Комплектация изделия изделие в сборе
Дополнительные характеристики
Стандарты IEC 60669
Электрическая износостойкость 40000.0 циклы в соответствии с IEC 60669
Функции выключателя 2.0 на 1 направление
Емкость зажимного соединения 1...2.5 мм² для Жесткий кабель(и) 1...2.5 мм² для Гибкий кабель(и)
Форма отвертки Pozidriv No 1
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Экологичность не содержит галогенов
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606489584849
|16
|10.5
|4.2
|см.
|0.072
|кг.
CAR
|2
|—
|10
|шт.
|13606489584846
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|0.818
|кг.
BAG
|3
|—
|60
|шт.
|43606489584847
|40.4
|24.2
|28.8
|см.
|5.198
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|—
|120
|80
|101.4
|см.
|173.917
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 40 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
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Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
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Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Техническая документация
Выключатели и переключатели серии AtlasDesign
Дата документа: 05/03/2024
Формат PDF
Размер 620.66 kB
Выключатели и переключатели серии AtlasDesign
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