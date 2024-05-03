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ATN000567
Карточ ВЫКЛ задерж. врем, мех, ШАМПАНЬ
ATN000567
ATN000567

Карточ ВЫКЛ задерж. врем, мех, ШАМПАНЬ

Референс: ATN000567
Линейка AtlasDesign

Выключатель Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете шампань карточный подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Актуальная функция для отелей. Позволяет управлять энергопотреблением путем помещения и извлечения пластиковой карты в карточный выключатель.

Спецификация
Технические характеристики
EC000029 Кнопочный, самовозвратный, карточный выключатель
Цвет изделия Шампань
С подсветкой Да
Ширина устройства 71
Номинальное напряжение 250
Основные характеристики
Номинальный ток 10 A в 250 В Переменный ток 50 Гц
Тип упаковки Флоупак
Область применения гостиница
Комплектация изделия механизм с крепежной рамой и центральной платой
Минимальная партия для продажи 1
Дополнительные характеристики
Относительная влажность 60-60 %
Вес нетто 0.106 кг
Тип покрытия матовый
Поверхность декоративное покрытие
Емкость зажимного соединения 1...2.5 мм² для Жесткий кабель(и) 1...2.5 мм² для Гибкий кабель(и)
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Экологичность не содержит галогенов
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.360648958488717.512.54.2 см. 0.074кг.
CAR
210шт.1360648958488423.219.58.9 см. 0.838кг.
BAG
360шт.4360648958488540.424.228.8 см. 5.48кг.
P12
41800шт.12080101.4 см. 177.563кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 40 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
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Дата документа: 16/09/2024
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Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Техническая документация
Выключатели и переключатели серии AtlasDesign
Дата документа: 05/03/2024
Формат PDF
Размер 620.66 kB
Выключатели и переключатели серии AtlasDesign
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