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ATN000587
АУДИОРОЗЕТКА двойная, мех, ШАМПАНЬ
ATN000587

АУДИОРОЗЕТКА двойная, мех, ШАМПАНЬ

Референс: ATN000587
Линейка AtlasDesign

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете шампань двойной аудиорозетки. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.

Спецификация
Технические характеристики
EC000018 Розетки и накладки для передачи данных (мультимедиа)
Не содержит (без) галогенов Да
Защитное покрытие поверхности Необработанная
С надписью Нет
Суппорт (опорное кольцо) Нет
Основные характеристики
Серия AtlasDesign
Род тока аудио
Тип упаковки Флоупак
Тип соединителя mini-jack
Цветовой оттенок шампань
Дополнительные характеристики
Количество в одном комплекте комплект из 10 шт.
Режим фиксации винты
Вес нетто 0.071 кг
Тип покрытия матовый
Минимальная партия для продажи 1
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Рабочая температура окружающей среды 5-45 °C
Температура окружающей среды при хранении -5-50 °C
Экологичность не содержит галогенов
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064895849001610.54.4 см. 0.07кг.
CAR
210шт.1360648958490723.219.58.9 см. 0.801кг.
BAG
360шт.4360648958490840.424.228.8 см. 5.096кг.
P12
41800шт.12080101.4 см. 170.857кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 42 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
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Тип документа
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Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
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Размер 92.61 MB
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Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
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Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Техническая документация
Розетки аудио серии AtlasDesign
Дата документа: 15/03/2024
Формат PDF
Размер 201.48 kB
Розетки аудио серии AtlasDesign
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