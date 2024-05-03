TV РОЗЕТКА оконеч. 1DB, мех, ШАМП
TV РОЗЕТКА оконеч. 1DB, мех, ШАМП
Референс: ATN000591
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете шампань розетки TV оконечной 1DB предназначен для подключения телевизора к телевизионной сети. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Оконечная розетка может устанавливаться как отдельно, так и в конце подключения «в линию». - Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.
Спецификация
Технические характеристики
EC000439 Розетка антенная (TV/ТВ/SAT/FM/R/Радио)
Тип комплектации Механизм с накладкой
Цвет изделия Шампань
Количество выходов 1
Частота 5-862
Основные характеристики
Комплектация изделия механизм
Тип упаковки Флоупак
Цветовой оттенок шампань
Серия AtlasDesign AtlasDesign
Тип продукта ТВ розетка
Дополнительные характеристики
Вес нетто 75 г
Материал термопласт
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606489586300
|16
|10.5
|3.5
|см.
|0.079
|кг.
CAR
|2
|—
|10
|шт.
|13606489586307
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|0.895
|кг.
BAG
|3
|—
|60
|шт.
|23606489586304
|40.4
|24.2
|28.8
|см.
|5.665
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|—
|120
|80
|101.4
|см.
|187.921
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 33 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
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Дата документа: 03/05/2024
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Дата документа: 16/09/2024
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Размер 318.59 MB
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