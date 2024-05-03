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ATN000591
TV РОЗЕТКА оконеч. 1DB, мех, ШАМП
ATN000591

TV РОЗЕТКА оконеч. 1DB, мех, ШАМП

Референс: ATN000591
Линейка AtlasDesign

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете шампань розетки TV оконечной 1DB предназначен для подключения телевизора к телевизионной сети. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Оконечная розетка может устанавливаться как отдельно, так и в конце подключения «в линию». - Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.

Спецификация
Технические характеристики
EC000439 Розетка антенная (TV/ТВ/SAT/FM/R/Радио)
Тип комплектации Механизм с накладкой
Цвет изделия Шампань
Количество выходов 1
Частота 5-862
Основные характеристики
Комплектация изделия механизм
Тип упаковки Флоупак
Цветовой оттенок шампань
Серия AtlasDesign AtlasDesign
Тип продукта ТВ розетка
Дополнительные характеристики
Вес нетто 75 г
Материал термопласт
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064895863001610.53.5 см. 0.079кг.
CAR
210шт.1360648958630723.219.58.9 см. 0.895кг.
BAG
360шт.2360648958630440.424.228.8 см. 5.665кг.
P12
41800шт.12080101.4 см. 187.921кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 33 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
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Тип документа
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Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
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Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Официальные письма
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Дата документа: 10/09/2024
Формат PDF
Размер 1.3 MB
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