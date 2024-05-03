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ATN000627
Розетка USB 65W «AtlasDesign» С/У б/РАМКИ (230В, 3,25А)
ATN000627

Розетка USB 65W «AtlasDesign» С/У б/РАМКИ (230В, 3,25А)

Референс: ATN000627
Линейка AtlasDesign

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign (цвет мокко) USB с разъемом типа C высокоскоростная. - Самая современная USB-зарядка позволяет заряжать ноутбук, а также смартфоны последнего поколения, которые поддерживают функцию быстрой зарядки. - Мощность: тип-С - 65Вт. - Поддерживает современные протоколы быстрой зарядки QC, PD, последних версий. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению.

Спецификация
Технические характеристики
EC002949 USB розетка (зарядное устройство)
Степень защиты (IP) IP20
Цвет Коричневый
Частота 50-60
Макс. выход. ток 3250
Основные характеристики
Выходной ток 3.25 A
Серия AtlasDesign
Серия продукта AtlasDesign
Тип продукта USB-розетка
Цветовой оттенок Мокко
Дополнительные характеристики
Вес нетто 0,122 кг
Режим фиксации винтами
Тип соединителя USB тип-С
[а] номинальный ток 3,25 A
Длина зачистки проводов 7 мм
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Сертификаты EAC
Стандарты TP TС 004/2011
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064858154429.67.25.2 см. 0.139кг.
CAR
28шт.1360648581544923.219.58.9 см. 1.213кг.
BAG
316шт.2360648581544640.424.210.6 см. 2.61кг.
P12
41440шт.3360648581544312080110.4 см. 252.891кг.
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Формат ZIP
Размер 318.59 MB
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Техническая документация
Розетка USB 65W cерии AtlasDesign
Дата документа: 19/11/2023
Формат PDF
Размер 230.55 kB
Розетка USB 65W cерии AtlasDesign
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