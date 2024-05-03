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ATN000635
Термостат электронный "AtlasDesign" С/У (230В, 10А, вынос. датчик)
ATN000635
ATN000635

Термостат электронный "AtlasDesign" С/У (230В, 10А, вынос. датчик)

Референс: ATN000635
Линейка AtlasDesign

Термостат Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign электронный для теплого пола, с датчиком, 10 A в цвете мокко Обеспечит комфортное регулирование температуры пола и идеально впишется в интерьер помещений. Ном. напряжение: 230 В Частота: 50 Гц Электронная защита от перенапряжения Диапазон регулирования: от +5 до +45 °С Датчик температуры пола в комплекте (кабель 2,5 м), тип NTC Степень защиты от пыли и влаги: IP20

Спецификация
Технические характеристики
EC010927 Комнатный терморегулятор / термостат
Глубина 52
Регулировочная характеристика PI
Номинальный ток (A) 10
Потребление энергии в режиме ожидания 0
Основные характеристики
Тип продукта термостат
Серия AtlasDesign AtlasDesign
Комплектация изделия механизм
Оборудование в комплекте датчик присутствия
Цветовой оттенок мокко
Дополнительные характеристики
Сегмент рынка Жилищный сектор малые коммерческие предприятия
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол)
Соединения – клеммы винтовой зажим
Тип управления поворотная ручка
Емкость зажимного соединения 2 x 2,5 мм²
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064810418839.67.25.2 см. 0.08кг.
CAR
28шт.1360648104188023.219.58.9 см. 1.879кг.
BAG
316шт.2360648104188740.424.210.6 см. 1.66кг.
P12
41440шт.12080110.4 см. 167.355кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 52 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
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Дата документа: 16/09/2024
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Размер 318.59 MB
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Дата документа: 10/09/2024
Формат PDF
Размер 1.3 MB
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