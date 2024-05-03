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ATN000653
2-кл ВЫКЛ подсв, сх.5а, 10АХ, мех, МОККО
ATN000653

2-кл ВЫКЛ подсв, сх.5а, 10АХ, мех, МОККО

Референс: ATN000653
Линейка AtlasDesign

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете мокко выключателя 2-клавишного c подсветкой подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. - Благодаря светодиодной подсветке синего цвета изделие легко найти в темноте. - Двухклавишный выключатель позволяет управлять двумя источниками света с одной точки. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению.

Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Сигнальный контакт состояния Нет
Вид/марка материала Термопласт
Высота устройства 71
Номинальный ток (A) 10
Основные характеристики
Режим фиксации винты
Цветовой оттенок коричневый
Комплектация изделия изделие в сборе
Минимальная партия для продажи 1
Тип продукта выключатель
Дополнительные характеристики
Длина зачистки проводов 11 мм
Электрическая износостойкость 40000.0 циклы в соответствии с IEC 60669
Рабочая температура окружающей среды 5-35 °C
Вес нетто 0.075 кг
Стандарты IEC 60669
Условия эксплуатации
Экологичность не содержит галогенов
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064897021821610.54.2 см. 0.071кг.
CAR
210шт.1360648970218923.219.58.9 см. 0.816кг.
BAG
360шт.2360648970218640.424.228.8 см. 5.189кг.
P12
41800шт.12080101.4 см. 173.647кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 40 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
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Размер 318.59 MB
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Техническая документация
Выключатели и переключатели серии AtlasDesign
Дата документа: 05/03/2024
Формат PDF
Размер 620.66 kB
Выключатели и переключатели серии AtlasDesign
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