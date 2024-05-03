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ATN000665
2-кл ПЕРЕКЛ,сх.6/2, 10АХ,мех, МОККО
ATN000665

2-кл ПЕРЕКЛ,сх.6/2, 10АХ,мех, МОККО

Референс: ATN000665
Линейка AtlasDesign

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете мокко переключателя 2-клавишного подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. - Переключатель позволяют управлять одним источником света с двух точек. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.

Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Сигнальный контакт состояния Нет
Вид/марка материала Термопласт
Высота устройства 71
Номинальный ток (A) 10
Основные характеристики
Область применения освещение
Минимальная партия для продажи 1
Тип продукта выключатель
Тип упаковки Флоупак
Номинальный ток 10 A в 250 В Переменный ток 50 Гц
Дополнительные характеристики
Поверхность декоративное покрытие
Функции выключателя сдвоенный на 2 направления
Стандарты IEC 60669
Тип монтажа утопленный
Форма отвертки Pozidriv No 1
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Экологичность не содержит галогенов
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064897022121610.54.2 см. 0.078кг.
CAR
210шт.1360648970221923.219.58.9 см. 0.881кг.
BAG
360шт.2360648970221640.424.228.8 см. 5.578кг.
P12
41800шт.12080101.4 см. 185.329кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 40 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
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Тип документа
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Размер 318.59 MB
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Техническая документация
Выключатели и переключатели серии AtlasDesign
Дата документа: 05/03/2024
Формат PDF
Размер 620.66 kB
Выключатели и переключатели серии AtlasDesign
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