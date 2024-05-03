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ATN000667
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ карточный, мех, МОККО
ATN000667
ATN000667

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ карточный, мех, МОККО

Референс: ATN000667
Линейка AtlasDesign

Выключатель Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете мокко карточный подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Актуальная функция для отелей. Позволяет управлять энергопотреблением путем помещения и извлечения пластиковой карты в карточный выключатель.

Спецификация
Технические характеристики
EC000029 Кнопочный, самовозвратный, карточный выключатель
Цвет изделия Мокко
С подсветкой Да
Ширина устройства 71
Номинальное напряжение 250
Основные характеристики
Тип упаковки Флоупак
Тип продукта выключатель, управляемый карточкой-ключом
Серия AtlasDesign
Комплектация изделия механизм с крепежной рамой и центральной платой
Область применения гостиница
Дополнительные характеристики
Рабочая температура окружающей среды 5-35 °C
Стандарты IEC 60669
Поверхность декоративное покрытие
Длина зачистки проводов 11 мм
Электрическая износостойкость 40000.0 циклы в соответствии с IEC 60669
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Экологичность не содержит галогенов
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.360648970222917.512.54.2 см. 0.074кг.
CAR
210шт.1360648970222623.219.58.9 см. 0.839кг.
BAG
360шт.2360648970222340.424.228.8 см. 5.328кг.
P12
41800шт.12080101.4 см. 177.833кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 40 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
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Тип документа
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Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Техническая документация
Выключатели и переключатели серии AtlasDesign
Дата документа: 05/03/2024
Формат PDF
Размер 620.66 kB
Выключатели и переключатели серии AtlasDesign
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