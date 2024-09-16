Продукты
ATN000673
Выключатель (кросс.-переключатель) "AtlasDesign" С/У б/РАМКИ 2кл. (250В,10АХ)
ATN000673

Выключатель (кросс.-переключатель) "AtlasDesign" С/У б/РАМКИ 2кл. (250В,10АХ)

Референс: ATN000673
Линейка AtlasDesign

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете мокко переключателя 2-клавишного перекрёстного подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.

Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Сигнальный контакт состояния Нет
Вид/марка материала Термопласт
Высота устройства 71
Номинальный ток (A) 10
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46902010217597.17.13.4 см. 0.073кг.
CAR
25шт.469020102176624.310.89.7 см. 0.425кг.
BAG
320шт.1469020102176325.341.411.4 см. 1.882кг.
P12
41800шт.12080115 см. 180кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Техническая документация
Выключатели и переключатели серии AtlasDesign
Дата документа: 05/03/2024
Формат PDF
Размер 620.66 kB
Выключатели и переключатели серии AtlasDesign
Д-ТР ЕАЭС-RoHS
ЕАЭС N RU Д-RU.РА03.В.11980_24
Формат PDF
Размер 483.02 kB
Срок действия: 27/03/2024 - 26/03/2029
ЕАЭС N RU Д-RU.РА03.В.11980_24
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00130_23
Формат PDF
Размер 3.43 MB
Срок действия: 07/08/2023 - 06/08/2028
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00130_23
Назад Далее
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Совместимые продукты
ATN000601
 
ATLASDESIGN 1-постовая РАМКА, МОККО
ATN320601
 
ATLASDESIGN NATURE 1-постовая РАМКА, ОРГАНИЧЕСКОЕ СТЕКЛО МОККО
ATN100601
 
ATLASDESIGN ANTIQUE 1-постовая РАМКА, МОККО
ATN331001
 
ATLASDESIGN NATURE 1-постовая РАМКА, МАТОВОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ СТЕКЛО ЧЕРНЫЙ
ATN343201
 
ATLASDESIGN NATURE 1-постовая РАМКА, МРАМОР АЙС ГРЕЙ
Фильтры
Поиск
Корзина