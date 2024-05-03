РОЗЕТКА тел. RJ11, мех, МОККО
РОЗЕТКА тел. RJ11, мех, МОККО
Референс: ATN000681
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете мокко розетки телефонной с разъёмом RJ11 предназначен для удобного и быстрого подключения вашего телефона, модема или факса к телефонной сети. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.
Спецификация
Технические характеристики
EC001264 Розетки телекоммуникационные (телефон/компьютер)
Цветовая кодировка Да
Степень защиты (IP) IP20
Материал Пластик
Цвет изделия Мокко
Основные характеристики
Комплектация изделия механизм
Цветовой оттенок коричневый
Серия AtlasDesign AtlasDesign
Тип телефонной розетки RJ11 (4 контакт(ы) - Категория 3 в 16 Mbit/s
Тип продукта телефонное розетка
Дополнительные характеристики
Рабочая температура окружающей среды 15-30 °C
Количество разъемов (гнёзда) 1
Способ установки винты или лапки
Вес нетто 59 г
Материал термопласт
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Экологичность не содержит галогенов
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606489708474
|16
|10.5
|4
|см.
|0.058
|кг.
CAR
|2
|—
|10
|шт.
|13606489708471
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|0.684
|кг.
BAG
|3
|—
|60
|шт.
|23606489708478
|40.4
|24.2
|28.8
|см.
|4.393
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|—
|120
|80
|101.4
|см.
|149.779
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 38 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
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Дата документа: 03/05/2024
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Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
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Техническая документация
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Дата документа: 19/11/2023
Формат PDF
Размер 355.49 kB
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