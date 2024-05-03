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ATN000681
РОЗЕТКА тел. RJ11, мех, МОККО
ATN000681

РОЗЕТКА тел. RJ11, мех, МОККО

Референс: ATN000681
Линейка AtlasDesign

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете мокко розетки телефонной с разъёмом RJ11 предназначен для удобного и быстрого подключения вашего телефона, модема или факса к телефонной сети. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.

Спецификация
Технические характеристики
EC001264 Розетки телекоммуникационные (телефон/компьютер)
Цветовая кодировка Да
Степень защиты (IP) IP20
Материал Пластик
Цвет изделия Мокко
Основные характеристики
Комплектация изделия механизм
Цветовой оттенок коричневый
Серия AtlasDesign AtlasDesign
Тип телефонной розетки RJ11 (4 контакт(ы) - Категория 3 в 16 Mbit/s
Тип продукта телефонное розетка
Дополнительные характеристики
Рабочая температура окружающей среды 15-30 °C
Количество разъемов (гнёзда) 1
Способ установки винты или лапки
Вес нетто 59 г
Материал термопласт
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Экологичность не содержит галогенов
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064897084741610.54 см. 0.058кг.
CAR
210шт.1360648970847123.219.58.9 см. 0.684кг.
BAG
360шт.2360648970847840.424.228.8 см. 4.393кг.
P12
41800шт.12080101.4 см. 149.779кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 38 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
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Тип документа
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Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
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Размер 92.61 MB
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Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Техническая документация
Розетки компьютерные и телефонные серии AtlasDesign
Дата документа: 19/11/2023
Формат PDF
Размер 355.49 kB
Розетки компьютерные и телефонные серии AtlasDesign
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