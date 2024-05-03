Продукты
ATN000701
ATLASDESIGN 1-постовая РАМКА, ГРИФЕЛЬ
ATN000701
ATN000701
ATN000701
ATN000701
ATN000701

ATLASDESIGN 1-постовая РАМКА, ГРИФЕЛЬ

Референс: ATN000701
Линейка AtlasDesign

Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете грифель одинарная. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения.

Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Количество постов по вертикали 1
Количество модулей по горизонтали (для модульных серий) 1
Степень защиты (IP) IP20
Прозрачный Нет
Основные характеристики
Серия AtlasDesign AtlasDesign
Количество мест 1-постовая горизонтальная/вертикальная
Область применения монтаж
Режим фиксации 4 точки крепления
Цветовой оттенок грифель
Дополнительные характеристики
Вес нетто 0.017 кг
Расстояние между центрами 71 мм
Поверхность декоративное покрытие
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): рамка
Стандарты EN 60669-1
Условия эксплуатации
Экологичность не содержит галогенов
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.360648970226716.510.51.3 см. 0.018кг.
CAR
220шт.1360648970226423.219.58.9 см. 0.459кг.
BAG
3120шт.2360648970226140.524.228.8 см. 3.047кг.
P12
43600шт.12080101.4 см. 109.384кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 12 мм
Высота 83 мм
Ширина 83 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
Каталог
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Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 9.99 MB
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BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Официальные письма
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Дата документа: 10/09/2024
Формат PDF
Размер 1.3 MB
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
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