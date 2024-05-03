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ATN000703
ATLASDESIGN 3-постовая РАМКА, универсальная, ГРИФЕЛЬ
ATN000703

ATLASDESIGN 3-постовая РАМКА, универсальная, ГРИФЕЛЬ

Референс: ATN000703
Линейка AtlasDesign

Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете грифель трёхместная. - Устанавливается в вертикальном и горизонтальном положениях. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения.

Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Количество модулей по горизонтали (для модульных серий) 3
Степень защиты (IP) IP20
Прозрачный Нет
Отделка поверхности Матовый (-ая)
Основные характеристики
Режим фиксации 4 точки крепления
Область применения монтаж
Серия AtlasDesign AtlasDesign
Тип продукта рамка
Цветовой оттенок грифель
Дополнительные характеристики
Вес нетто 0.04 кг
Стандарты EN 60669-1
Поверхность декоративное покрытие
Расстояние между центрами 71 мм
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): рамка
Условия эксплуатации
Экологичность не содержит галогенов
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064897022813210.51.3 см. 0.041кг.
CAR
25шт.53606489702286639.48.9 см. 0.287кг.
BAG
320шт.6360648970228340.419.614 см. 1.331кг.
P12
41680шт.7360648970228012080113 см. 129.784кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 12 мм
Высота 83 мм
Ширина 225 мм
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Фильтры
Тип документа
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Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
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Дата документа: 31/05/2024
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Размер 9.99 MB
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BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Официальные письма
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Дата документа: 10/09/2024
Формат PDF
Размер 1.3 MB
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
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