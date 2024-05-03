ATLASDESIGN 5-постовая РАМКА, универсальная, ГРИФЕЛЬ
ATLASDESIGN 5-постовая РАМКА, универсальная, ГРИФЕЛЬ
Референс: ATN000705
Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете грифель пятиместная. - Устанавливается в вертикальном и горизонтальном положениях. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения.
Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Количество постов по вертикали 5
Количество модулей по горизонтали (для модульных серий) 5
Степень защиты (IP) IP20
Прозрачный Нет
Основные характеристики
Цветовой оттенок грифель
Область применения монтаж
Количество мест 5-постовая
Режим фиксации безвинтовой
Серия AtlasDesign AtlasDesign
Дополнительные характеристики
Вес нетто 0.063 кг
Материал термопласт: крышка
Стандарты EN 60669-1
Условия эксплуатации
Экологичность не содержит галогенов
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606489702304
|46
|10.5
|1.3
|см.
|0.065
|кг.
CAR
|2
|—
|5
|шт.
|53606489702309
|6
|39.4
|8.9
|см.
|0.407
|кг.
BAG
|3
|—
|20
|шт.
|63606489702306
|40.4
|19.6
|14
|см.
|1.813
|кг.
P12
|4
|—
|1680
|шт.
|73606489702303
|120
|80
|113
|см.
|170.242
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 12 мм
Высота 83 мм
Ширина 367 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
Каталог
Каталог для дизайнеров 2024
Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 9.99 MB
Каталог для дизайнеров 2024
BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Официальные письма
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Дата документа: 10/09/2024
Формат PDF
Размер 1.3 MB
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Совместимые продукты