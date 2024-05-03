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ATN000751
2-кл ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.5, 10АХ, мех, ГРИФ
ATN000751
ATN000751
ATN000751
ATN000751
ATN000751
ATN000751

2-кл ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.5, 10АХ, мех, ГРИФ

Референс: ATN000751
Линейка AtlasDesign

Механизм выключателя 2-клавишного Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете грифель подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. - Двухклавишный выключатель позволяет управлять двумя источниками света с одной точки. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.

Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Сигнальный контакт состояния Нет
Вид/марка материала Термопласт
Высота устройства 71
Номинальный ток (A) 10
Основные характеристики
Область применения освещение
Цветовой оттенок грифель
Серия AtlasDesign
Тип упаковки Флоупак
Номинальный ток 10 A в 250 В Переменный ток 50 Гц
Дополнительные характеристики
Исполнительное устройство клавиша
Относительная влажность 60-60 %
Электрическая износостойкость 40000.0 циклы в соответствии с IEC 60669
Тип покрытия матовый
Температура окружающей среды при хранении 5-40 °C
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Экологичность не содержит галогенов
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064897024891610.54.2 см. 0.071кг.
CAR
210шт.1360648970248623.219.58.9 см. 0.811кг.
BAG
360шт.2360648970248340.424.228.8 см. 5.161кг.
P12
41800шт.12080101.4 см. 172.801кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 40 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
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Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
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Техническая документация
Выключатели и переключатели серии AtlasDesign
Дата документа: 05/03/2024
Формат PDF
Размер 620.66 kB
Выключатели и переключатели серии AtlasDesign
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