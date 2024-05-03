РОЗЕТКА двойная комп.кат.5Е, мех, ГРИФ
РОЗЕТКА двойная комп.кат.5Е, мех, ГРИФ
Референс: ATN000785
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете грифель двойной розетки компьютерной с разъёмом RJ45 категория 5е предназначен для удобного и быстрого подключения вашего компьютера к локальной вычислительной сети. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.
Спецификация
Технические характеристики
EC001264 Розетки телекоммуникационные (телефон/компьютер)
Цветовая кодировка Да
Степень защиты (IP) IP20
Материал Пластик
Цвет изделия Грифель
Основные характеристики
Тип продукта компьютерная розетка
Серия AtlasDesign
Цветовой оттенок грифель
Тип информационной розетки RJ45
Дополнительные характеристики
Тип монтажа утопленный
Количество разъёмов 1
Категория 5e
Режим фиксации Винтом
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606489708580
|16
|10.5
|4
|см.
|0.069
|кг.
CAR
|2
|—
|10
|шт.
|13606489708587
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|0.791
|кг.
BAG
|3
|—
|60
|шт.
|23606489708584
|40.4
|24.2
|28.8
|см.
|5.039
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|—
|120
|80
|101.4
|см.
|169.147
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
Каталог
Каталог для дизайнеров 2024
Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 9.99 MB
Каталог для дизайнеров 2024
BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Техническая документация
Розетки компьютерные и телефонные серии AtlasDesign
Дата документа: 19/11/2023
Формат PDF
Размер 355.49 kB
Розетки компьютерные и телефонные серии AtlasDesign
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Рекомендуемые продукты
Совместимые продукты