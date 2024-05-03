Продукты
ATN000787
АУДИОРОЗЕТКА двойная, мех, ГРИФЕЛЬ
ATN000787
ATN000787
ATN000787
ATN000787
ATN000787
ATN000787
ATN000787

АУДИОРОЗЕТКА двойная, мех, ГРИФЕЛЬ

Референс: ATN000787
Линейка AtlasDesign

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете грифель двойной аудиорозетки. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.

Спецификация
Технические характеристики
EC000018 Розетки и накладки для передачи данных (мультимедиа)
Не содержит (без) галогенов Да
Защитное покрытие поверхности Необработанная
С надписью Нет
Суппорт (опорное кольцо) Нет
Основные характеристики
Серия AtlasDesign
Тип продукта аудио розетка
Тип упаковки Флоупак
Цветовой оттенок грифель
Тип соединителя mini-jack
Дополнительные характеристики
Тип покрытия матовый
Режим фиксации винты
Минимальная партия для продажи 1
Вес нетто 0.071 кг
Материал термопласт: центральная накладка
Условия эксплуатации
Экологичность не содержит галогенов
Рабочая температура окружающей среды 5-45 °C
Температура окружающей среды при хранении -5-50 °C
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064897025641610.54.4 см. 0.07кг.
CAR
210шт.1360648970256123.219.58.9 см. 0.802кг.
BAG
360шт.2360648970256840.424.228.8 см. 5.107кг.
P12
41800шт.12080101.4 см. 171.181кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 42 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
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Каталог
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Дата документа: 03/05/2024
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Размер 92.61 MB
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Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Техническая документация
Розетки аудио серии AtlasDesign
Дата документа: 15/03/2024
Формат PDF
Размер 201.48 kB
Розетки аудио серии AtlasDesign
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