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ATN000793
TV АНТЕННА коннектор, мех, ГРИФ
ATN000793

TV АНТЕННА коннектор, мех, ГРИФ

Референс: ATN000793
Линейка AtlasDesign

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете грифель антенны коннектора TV. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.

Спецификация
Технические характеристики
EC000439 Розетка антенная (TV/ТВ/SAT/FM/R/Радио)
Тип комплектации Механизм с накладкой
Цвет изделия Грифель
Количество выходов 1
Частота 5-862
Основные характеристики
Цветовой оттенок грифель
Серия AtlasDesign AtlasDesign
Комплектация изделия механизм
Тип продукта ТВ розетка
Тип упаковки Флоупак
Дополнительные характеристики
Материал термопласт
Вес нетто 60 г
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064897086271610.53.5 см. 0.054кг.
CAR
210шт.1360648970862423.219.58.9 см. 0.638кг.
BAG
360шт.2360648970862140.424.228.8 см. 4.119кг.
P12
41800шт.12080101.4 см. 141.553кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 33 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
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Дата документа: 10/09/2024
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Размер 1.3 MB
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