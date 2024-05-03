Продукты
ATN000809
ATLASDESIGN ЗАГЛУШКА без суппорта для многопостовых рамок, ИЗУМРУД
ATN000809

ATLASDESIGN ЗАГЛУШКА без суппорта для многопостовых рамок, ИЗУМРУД

Референс: ATN000809
Линейка AtlasDesign

Заглушка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете изумруд. - Представляет собой пластиковую накладку в дизайне серии которая закрывает отверстие в стене. Особенно актуальна на этапе косметического ремонта, чтобы скрыть лишние монтажные коробки. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению.

Спецификация
Технические характеристики
EC000011 Управляющие элементы, накладки, заглушки для ЭУИ
Цвет изделия Изумруд
Не содержит (без) галогенов Да
Сканируемый символ / безбарьерный (для людей с огранич. возможностями) Да
Защитное покрытие поверхности Декоративное
Основные характеристики
Цветовой оттенок изумруд
Серия AtlasDesign
Тип продукта колпачок
Дополнительные характеристики
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): заглушка
Глубина встраивания 0 мм
Количество постов 1-постовая
Тип монтажа утопленный
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064817179241610.51.1 см. 0.009кг.
CAR
25шт.13606481717921189.56.5 см. 0.068кг.
BAG
340шт.2360648171792840.419.614 см. 0.72кг.
P12
43360шт.3360648171792512080113 см. 78.936кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 9.1 мм
Высота 56.2 мм
Ширина 57.2 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
Каталог
Каталог для дизайнеров 2024
Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 9.99 MB
Каталог для дизайнеров 2024
BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Официальные письма
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Дата документа: 10/09/2024
Формат PDF
Размер 1.3 MB
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Назад Далее
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Рекомендуемые продукты
IMT351001
 
КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ ДЛЯ СПЛОШНЫХ СТЕН 68(65)X45 DIY
IMT35100
 
КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ ДЛЯ СПЛОШНЫХ СТЕН 68(65)X45
IMT35150
 
КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ ДЛЯ ПОЛЫХ СТЕН 68(65)X45
IMT351501
 
КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ ДЛЯ ПОЛЫХ СТЕН 68(65)X45 DIY
Совместимые продукты
ATN000803
 
ATLASDESIGN 3-постовая РАМКА, универсальная, ИЗУМРУД
ATN000801
 
ATLASDESIGN 1-постовая РАМКА, ИЗУМРУД
ATN000805
 
ATLASDESIGN 5-постовая РАМКА, универсальная, ИЗУМРУД
ATN000804
 
ATLASDESIGN 4-постовая РАМКА, универсальная, ИЗУМРУД
ATN000802
 
ATLASDESIGN 2-постовая РАМКА, универсальная, ИЗУМРУД
Фильтры
Поиск
Корзина